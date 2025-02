Un grand club anglais s’intéresserait à Warren Zaïre-Emery

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery est l’un des piliers du onze du PSG. Les performances du titi (18 ans) ont tapé dans l’œil de Liverpool.

Warren Zaïre-Emery, à seulement 18 ans, a déjà joué plus de 100 matches avec le PSG. Formé au club, le milieu de terrain a fait ses débuts en professionnel avant ses 17 ans et s’est très rapidement installé comme un pilier des équipes de Christophe Galtier et Luis Enrique. Conscient de son talent, le club de la capitale a verrouillé son avenir en le prolongeant jusqu’en juin 2029. Les dirigeants parisiens comptent bien évidemment conserver leur pépite le plus longtemps possible, lui qui est l’une des images de réussite pour un joueur sorti du centre de formation parisien.

Une offre de 65 millions d’euros en préparation

Malgré cela, certains clubs s’intéressent au numéro 33 du PSG et aimeraient le convaincre de quitter son club formateur. C’est le cas de Liverpool. Selon les informations d’Anfield Watch, les dirigeants des Reds auraient jeté leur dévolu sur Warren Zaïre-Emery. Ils auraient même été en contact avec son agent. Liverpool aimerait le convaincre de se lancer dans une nouvelle aventure dans sa jeune carrière. Considérant Zaïre-Emery comme la pièce parfaite du jeu d’Arne Slot, les dirigeants du club de la Mersey seraient prêts à faire une première offre de 65 millions d’euros au PSG pour son milieu de terrain.