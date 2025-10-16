Psg entraînement

Un grand nombre de retours à l’entraînement à la veille de PSG / Strasbourg

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 octobre 2025

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG retrouve les terrains contre Strasbourg. Pour cette rencontre, plusieurs joueurs devraient faire leur retour.

Après la trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait pouvoir compter sur le retour de plusieurs joueurs blessés depuis plusieurs semaines. Ce jeudi après-midi, à la veille de la réception des Strasbourgeois, plusieurs ont en effet participé à l’entraînement collectif au Campus PSG.

Présent dans le groupe pour Strasbourg ?

Dans les quinze premières minutes qui étaient ouvertes aux médias, on a pu voir qu’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Senny Mayulu et Marquinhos étaient présents avec leurs coéquipiers lors de la séance d’entraînement collective du PSG. Une surprise pour le capitaine des Rouge & Bleu, qui était annoncé forfait pour les deux prochains matches du PSG, la réception de Strasbourg lors de la huitième journée de Ligue 1 et le déplacement à Leverkusen pour le compte de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il faudra attendre demain pour savoir si Luis Enrique convoquera ces joueurs pour la rencontre contre les Strasbourgeois. 

