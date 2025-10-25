Un grand nombre de supporters du PSG présents à Brest 

Le PSG se déplace à Brest ce samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1). Pour cette rencontre de Ligue 1, le PSG pourra compter sur ses supporters.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec le déplacement à Brest dans le cadre de la neuvième journée. Après avoir concédé deux matches nuls de suite, les Parisiens voudront retrouver le gout du succès cet après-midi. Pour cela, les joueurs de Luis Enrique pourront compter sur le soutien de leurs supporters au stade Francis Le Blé.

A lire aussi : Brest / PSG – Les compositions probables selon la presse

Un parcage visiteur complet

En effet, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, sur son compte X, 650 supporters parisiens sont attendus dans le parcage visiteur de l’enceinte bretonne ce samedi après-midi. Le journaliste indique que la tribune visiteuse affichera complet. Comme à leur habitude, les supporters des Rouge & Bleu mettront l’ambiance pour aider leur équipe à se défaire du Stade Brestois sur le terrain.