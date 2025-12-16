Cup

Un grand nombre d’Ultras du PSG attendus pour la Coupe Intercontinentale

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 décembre 2025

Demain soir (18 heures, M6, beIN SPORTS 1), le PSG joue la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo. Il sera fortement soutenu par ses Ultras. 

Pour son avant dernier match de l’année 2025, le PSG affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale demain soir à Doha au sein du stade Ahmad-ben-Ali, couramment appelé stade Al-Rayyan. Cette enceinte d’une capacité de 44 740 personnes devrait être presque pleine, assure L’Equipe. En effet, la FIFA a annoncé que 32 000 places avaient été vendues ce mardi et qu’elle s’attend à écouler une partie des billets restants, d’ici au coup d’envoi, en raison du prix relativement modeste (à partir de 12 euros).

1000 Ultras du PSG attendus

Du côté du PSG, il y aura 1 000 supporters ultras, qui ont bénéficié d’une aide du club et d’une tarification particulièrement favorable, puisqu’ils n’auront acquitté que 200 euros, voyage compris, avance L’Equipe. Le club de la capitale pourra donc compter sur la présence de nombreux supporters pour tenter de remporter pour la première fois de son histoire cette Coupe Intercontinentale et écrire encore un peu plus l’histoire avec un sixième titre en 2025.







