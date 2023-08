Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du TFC ce samedi soir (21h sur Canal +). A la suite de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le Paris Saint-Germain a communiqué le groupe officiel qui fera le déplacement en Occitanie, avec une surprise et pas des moindres.

Le Paris Saint-Germain poursuit son début de saison en plein mercato estival 2023, et le sportif est donc logiquement impacté par le marché des transferts. En effet, près d’une semaine après son retour dans le groupe de Luis Enrique, l’attaquant français Kylian Mbappé fera le déplacement avec ses coéquipiers sur la pelouse du Stadium. Son retour à l’entraînement avec le groupe professionnel est donc confirmé aujourd’hui avec son retour à la compétition officielle. A l’occasion de ses premiers pas en Ligue 1 Uber Eats, le numéro 7 du PSG évoluera avec son grand ami et nouveau numéro 10 Rouge & Bleu : Ousmane Dembélé. En effet, la recrue parisienne apparaît pour la première fois dans le groupe du club de la capitale. En instance de départ, Keylor Navas sera lui aussi du voyage, accompagné du gardien de but titulaire Gianluigi Donnarumma, et du troisième dans la hiérarchie, Arnau Tenas.

🚨 BREAKING : Marco Verratti est ABSENT du groupe qui se déplace à Toulouse ❌🇮🇹



Kylian Mbappé & Ousmane Dembele sont présents ✅🇫🇷 pic.twitter.com/TAMuEVPRtC — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 18, 2023

En revanche, entre sa méforme physique avancée par nos confrères d’RMC Sport et son instance de départ, Marco Verratti ne figure pas dans le groupe pour le match TFC / PSG. Une absence qui ne manquera pas d’alimenter le flou autour de l’avenir de l’international italien … .

Le groupe du PSG face au TFC