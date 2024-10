Un gros turn-over de Luis Enrique pour PSG / Strasbourg ?

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG reçoit Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait réaliser un large turn-over.

Après une trêve internationale de quinze jours, le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg pour le compte de la huitième journée. Avec les retours au compte-goutte des internationaux, les voyages parfois longs de ces derniers et l’écart de trois jours avec le troisième match de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, Luis Enrique pourrait réaliser une large revue d’effectif contre les Strasbourgeois demain.

A voir aussi : PSG – Le temps de jeu des Parisiens durant la trêve internationale

Deuxième titularisation de la saison pour Skriniar ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma, qui n’a pas joué le deuxième match de l’Italie, devrait être aligné. En défense centrale, avec les retours tardifs de Marquinhos, Lucas Beraldo et Willian Pacho, Milan Skriniar pourrait connaître sa deuxième titularisation de la saison avec le PSG, avance Le Parisien. L’international slovaque pourrait former la charnière centrale avec Lucas Beraldo, qui n’a pas joué une seule minute lors de la trêve internationale. Achraf Hakimi, qui a beaucoup joué depuis le début de la saison et qui a participé à l’intégralité des deux matches du Maroc ces derniers jours, pourrait laisser sa place dans le couloir droit de la défense à Warren Zaïre-Emery. Nuno Mendes, qui a également joué les deux matches du Portugal en intégralité, pourrait lui enchaîner demain. Au milieu, Joao Neves pourrait être associé à Vitinha et Désiré Doué. Enfin, le trio d’attaque devrait être composé de Lee Kang-in, Marco Asensio et Bradley Barcola.