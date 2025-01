Un groupe au complet à l’entraînement à deux jours de Stuttgart

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse de Stuttgart. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet.

Ce lundi après-midi, les joueurs du PSG retrouvaient le chemin des terrains d’entraînement du Campus de Poissy pour commencer la préparation du match de Ligue des champions contre Stuttgart mercredi soir. Pour cette séance, Luis Enrique a pu compter sur un groupe au complet. Seul absent, Ibrahim Mbaye, qui soigne toujours sa cheville.

Marquinhos et Hakimi de retour

Laissé au repos lors du match nul du PSG contre Reims ce week-end (1-1), Marquinhos et Achraf Hakimi étaient bien présents avec leurs coéquipiers ce lundi. « À moins d’un pépin de dernière minute, ils seront, comme prévu du voyage en Allemagne, et postulent à une place dans le onze de départ », indique Le Parisien. Seule certitude, Nuno Mendes ne sera pas du déplacement, lui qui est suspendu après son carton jaune reçu contre Manchester City. Le quotidien francilien conclut en expliquant que le PSG doit arriver à Stuttgart, ce mardi, à l’heure du déjeuner. Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à 17h30 avant l’entraînement de veille de match qui débutera à 18h30.