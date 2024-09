Un groupe au complet à l’entraînement de veille de match

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique a pu compter sur un groupe au complet sur la pelouse de l’Emirates Stadium.

Après s’être imposé au Parc des Princes contre Gérone le 18 septembre dernier (1-0), le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec le déplacement à Arsenal. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé d’écarter Ousmane Dembélé. Mais il peut compter sur les retours de Nuno Mendes, Vitinha, Marco Asensio et Désiré Doué, qui avaient dû déclarer forfait pour la rencontre contre le Stade Rennais.

Pas de mauvaise surprise à l’entraînement

Ce lundi soir, le PSG s’entraînait une dernière fois sur la pelouse de l’Emirates Stadium à la veille de défier les Gunners. Et lors des quinze premières minutes que l’on a pu suivre en direct, on a pu observer que Luis Enrique pouvait compter sur un groupe au complet. Les blessés étaient bien présents avec leurs coéquipiers, tout comme Gianluigi Donnarumma, qui a repris l’entraînement collectif jeudi après avoir manqué les rencontres contre Gérone et Reims. Le coach espagnol pourra ainsi faire ses choix pour son onze de départ avec tous les joueurs qu’il a convoqué pour cette rencontre contre Arsenal.