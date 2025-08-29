Un groupe au complet à l’entraînement du PSG avant Toulouse

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet.

Une semaine après sa première victoire de la saison au Parc des Princes, le PSG retrouve les terrains demain soir avec un déplacement à Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre entre le deuxième et le troisième du championnat, Luis Enrique pourrait compter sur un groupe au complet.

Gianluigi Donnarumma présent

Ce vendredi, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois avant d’aller défier les Toulousains. Les 15 premières minutes de la séance étaient ouvertes aux médias. On a donc pu faire un point sur les forces en présence pour le coach du PSG. On a pu observer que le technicien espagnol pouvait compter sur un groupe au complet. Touché à l’adducteur de la cuisse droite à la veille de la Supercoupe d’Europe, Senny Mayulu a raté les trois premiers matches de la saison des Rouge & Bleu. Ce vendredi, il était bien présent avec ses coéquipiers sur les pelouses du Campus PSG. Il devrait donc être apte pour le déplacement à Toulouse. En instance de départ, Gianluigi Donnarumma était, lui aussi, présent à l’entraînement avec ses futurs ex-coéquipiers.