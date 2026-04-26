Un groupe au complet pour le PSG contre le Bayern Munich ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique pourrait compter sur un groupe au complet pour ce choc.

Le PSG est dans la dernière ligne droite de la saison 2025-2026. Il a encore deux trophées à aller chercher. Il a fait un grand pas vers le titre de champion de France en s’imposant hier sur la pelouse d’Angers (0-3) et en repoussant Lens à six points derrière lui. En Ligue des champions, il doit affronter le Bayern Munich en demi-finale pour tenter de se qualifier pour sa deuxième finale de Champions League de suite. Pour cela, il devrait pouvoir compter sur toutes ses forces vives contre les Bavarois.

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Rien de grave pour Achraf Hakimi

Selon Le Parisien, le PSG, à l’exception de Quentin Ndjantou, qui se remet de son opération à l’ischio-jambier, pourra compter sur un groupe au complet pour les demi-finales contre le Bayern Munich. En effet, les inquiétudes autour d’Achraf Hakimi, sorti à la mi-temps, et Nuno Mendes, qui a vu Matvey Safonov lui retomber sur la cheville en fin de match contre Angers, se sont toutes vraisemblablement envolées au cours de ce dimanche ensoleillé. Ce lundi, à l’occasion de la dernière séance avant la bataille face au Bayern, tous les cadres devraient être en mesure de participer à l’entraînement collectif. Y compris Vitinha, assure le quotidien francilien. Victime d’une inflammation du talon droit contre Lyon, le numéro 17 du PSG devrait être en mesure de retrouver ses partenaires et de postuler à un retour dans le groupe pour le match de mardi face aux Munichois, conclut Le Parisien.