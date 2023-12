Un groupe au complet pour le retour au Campus PSG

Demain après-midi, les joueurs du PSG sont attendus au centre d’entraînement de Poissy pour préparer la deuxième partie de saison. Il ne devrait pas y avoir d’absents.

Après une semaine de vacances, les joueurs du PSG sont attendus demain après-midi (16 heures) sur les pelouses du Campus PSG pour préparer la deuxième partie de saison, dont le Trophée des Champions – au Parc des Princes – contre Toulouse le 3 janvier (20h45, Prime Video), et l’entrée en lice en Coupe de France contre l’US Revel le 7 janvier (20h45, BeIN Sports). L’Equipe explique que tout les joueurs de l’effectif des Rouge & Bleu sont attendus demain après-midi à Poissy.

Retour à l’entraînement demain après-midi

Le quotidien sportif explique que lors des dernières saisons, le PSG avait « pour habitude, lorsqu’il était possible de le faire, d’autoriser le retour de ses hommes pour la nouvelle année. L’organisation du Trophée des champions n’a pas offert la possibilité aux Parisiens de négocier quelques jours de repos supplémentaires auprès de Luis Enrique. » La séance d’entraînement de demain se déroulera donc demain après-midi. Le retour aux séances matinales sera pour samedi et dimanche, avance l’Equipe. « Les joueurs pourront tout de même profiter d’un réveillon à Paris puisqu’ils seront au repos lundi. » Pendant ses vacances, après le Rwanda, Warren Zaïre-Emery s’est rendu au Qatar pour faire des examens et des exercices pour sa cheville droite touchée avec l’équipe de France contre Gibraltar, conclut le quotidien sportif.