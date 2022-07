Un groupe de jeunes reprendra la semaine prochaine avec le PSG

C’est ce qui avait été annoncé par Christophe Galtier lors de sa présentation, l’effectif du PSG doit être réduit pour la saison prochaine. Luis Campos, nouveau Conseiller football du club de la capitale, travaille sur ce dégraissage depuis son arrivée. Pour la reprise, deux groupes différents ont été constitués. Le premier, dont fait partie Djeidi Gassama et Waren Zaïre-Emery, a déjà repris l’entraînement ce mardi et mercredi. Un second groupe reprendra la semaine prochaine annonce Le Parisien.

Des éléments devront partir

Avant la reprise prévue le 13 juillet, des tests physiques et médicaux sont au programme. Au sein de ce deuxième groupe, plusieurs jeunes sous contrat professionnel avaient rendez-vous avec Luis Campos, ce mercredi, au Camp des Loges. Édouart Michut, qui fait partie du second groupe, ne s’est pas présenté au rendez-vous prévu avec Luis Campos annonce Loïc Tanzi . La raison de son absence n’est pas encore connue. Le Portugais a évoqué le nouveau projet parisien mais a aussi annoncé que certains éléments devaient partir. D’autres, vont rester dans l’effectif et même prolongé, comme c’est le cas de Thierno Baldé, écrit Le Parisien. L’ancienne direction avait déjà exprimé le souhait de prolonger le joueur.

Pour ce qui est du poste de gardien de but, Christophe Galtier voudrait conserver trois à quatre joueurs pour les entraînements avec l’équipe première, explique Le Parisien. Lucas Lavallée, cinquième gardien de l’effectif, devra attendre un départ pour intégrer la hiérarchie des quatre gardiens de but, peut-on lire dans l’article du journal français.