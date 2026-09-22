Cup

Un groupe de supporters du PSG exclu définitivement du Parc des Princes

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 septembre 2026

Après avoir déjà été écarté la saison dernière, le groupe Parias Cohortis, une des sections des Ultras du PSG, est définitivement exclu du Parc des Princes. 

Le PSG peut toujours compter sur ses supporters, que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. Le Collectif Ultras Paris fait vivre les tribunes et met l’ambiance pendant 90 minutes à chaque match des Rouge & Bleu. Une des sections des Ultras du PSG, le groupe Parias Cohortis, a été définitivement exclue du Parc des Princes et ne pourra pas participer aux déplacements du club, comme le rapporte l’AFP. Pour retrouver le virage Auteuil et le CUP, les Parias Cohortis devaient remplir plusieurs conditions : exclure leurs membres violents et changer de position dans le virage Auteuil, indique Le Parisien

Les joueurs du PSG accueillis par les supporters à leur retour à Paris
canalsupporters.com

Il avait déjà été exclu temporairement la saison dernière

Mais le groupe ne s’est pas séparé de ses supporters les plus véhéments, conduisant ainsi le PSG à ne plus le laisser accéder à la tribune Auteuil ni à la possibilité de participer aux déplacements, à la suite de nouvelles discussions et d’une réévaluation de la situation cet été, avance le quotidien francilien. Le club, qui ne « tolère » aucune violence, a pris « acte qu’ils n’ont pas respecté la condition sine qua non qui avait été fixée dans un timing précis », selon la source. Pour rappel, ce groupe de 80 personnes avait déjà été exclu temporairement la saison dernière à la suite d’une altercation violente en avril entre supporters parisiens lors d’un déplacement à Angers.





Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 septembre 2026

Articles similaires

Ferran Torres

Torres : « Luis Enrique, un entraîneur qui va réussir à exploiter mon potentiel au maximum »

22 septembre 2026
Dembélé Mbappé Barcola

Les dessous de la mise au point entre Dembélé et Mbappé

22 septembre 2026
Beraldo

PSG – Les coulisses du repositionnement de Beraldo au milieu

22 septembre 2026
Kvaratskhelia

Info à la Une – Un début de saison sans relief pour Khvicha Kvaratskhelia

22 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page