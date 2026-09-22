Un groupe de supporters du PSG exclu définitivement du Parc des Princes

Après avoir déjà été écarté la saison dernière, le groupe Parias Cohortis, une des sections des Ultras du PSG, est définitivement exclu du Parc des Princes.

Le PSG peut toujours compter sur ses supporters, que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. Le Collectif Ultras Paris fait vivre les tribunes et met l’ambiance pendant 90 minutes à chaque match des Rouge & Bleu. Une des sections des Ultras du PSG, le groupe Parias Cohortis, a été définitivement exclue du Parc des Princes et ne pourra pas participer aux déplacements du club, comme le rapporte l’AFP. Pour retrouver le virage Auteuil et le CUP, les Parias Cohortis devaient remplir plusieurs conditions : exclure leurs membres violents et changer de position dans le virage Auteuil, indique Le Parisien.

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Il avait déjà été exclu temporairement la saison dernière

Mais le groupe ne s’est pas séparé de ses supporters les plus véhéments, conduisant ainsi le PSG à ne plus le laisser accéder à la tribune Auteuil ni à la possibilité de participer aux déplacements, à la suite de nouvelles discussions et d’une réévaluation de la situation cet été, avance le quotidien francilien. Le club, qui ne « tolère » aucune violence, a pris « acte qu’ils n’ont pas respecté la condition sine qua non qui avait été fixée dans un timing précis », selon la source. Pour rappel, ce groupe de 80 personnes avait déjà été exclu temporairement la saison dernière à la suite d’une altercation violente en avril entre supporters parisiens lors d’un déplacement à Angers.









