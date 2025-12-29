Un groupe presque au complet attendu pour la reprise de l’entraînement

Après quelques jours de vacances, les joueurs du PSG retrouveront le chemin de l’entraînement ce mardi. Et un groupe quasi au complet est attendu au Campus de Poissy.

Après neuf jours de vacances bien mérités, les Parisiens vont retrouver le Campus PSG ce mardi après-midi pour la reprise de l’entraînement, programmée à 17 heures. Et pour cette journée, Luis Enrique devrait compter sur un groupe presque au complet.

Un programme spécifique et individualisé pour les joueurs durant les vacances

Une bonne nouvelle pour Luis Enrique dans un mois de janvier qui s’annonce intense avec sept rencontres à disputer en 25 jours. À l’exception d’Ibrahim Mbaye et Achraf Hakimi, qui disputent la CAN, « l’ensemble de l’effectif parisien est donc attendu ce mardi sur les pelouses du Campus PSG », rapporte Le Parisien. Si Willian Pacho a été libéré plus tôt que ses partenaires avant le dernier match de l’année, ses coéquipiers n’auront pas de jours supplémentaires de vacances. « Dans un monde idéal, le coach espagnol aurait aimé accorder davantage de repos à ses hommes » mais les premières échéances de 2026 arrivent vite avec la réception du Paris FC dès dimanche.

Blessés avant la trêve hivernale, Matvey Safonov et Lee Kang-In, respectivement touchés à la main et à la cuisse, devraient faire un point sur leur blessure auprès du staff médical. Durant cette semaine de pause, les champions d’Europe ont pu s’aérer l’esprit mais ont aussi dû suivre un programme spécifique et individualisé. « Les charges de travail et les exercices étaient adaptés au cas par cas, en fonction du nombre de matchs joués depuis le début de saison, de la forme du moment et de la gravité des blessures », conclut LP.