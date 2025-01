Un groupe presque au complet avant PSG / ASSE

À la veille du match face à l’AS Saint-Etienne, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe presque au complet, où seul Ibrahim Mbaye devrait manquer à l’appel pour cause de blessure.

Le PSG a parfaitement entamé son année 2025 avec une victoire sur le gong au Trophée des Champions face à l’AS Monaco (1-0). De quoi lancer parfaitement les joueurs de Luis Enrique dans le marathon de matches qui les attend en ce mois de janvier. Et pour aborder au mieux cette période intense, le technicien espagnol espère pouvoir compter sur toutes ses forces vives.

Mbaye absent au moins pour quatre semaines

Ce vendredi, le groupe parisien était presque au complet à J-2 de la réception de l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45 sur DAZN). Cependant, le jeune Ibrahim Mbaye s’est blessé à la cheville et devrait manquer au moins quatre semaines de compétition, comme le rapporte Le Parisien. Victime d’un choc face à l’ASM, Bradley Barcola a rassuré le staff parisien. « L’international français s’était déjà entraîné normalement jeudi et avait pu participer aux mini-oppositions. Ce vendredi, il était également sur la pelouse aux côtés de ses partenaires et n’a rien laissé transparaître. » Il devrait pouvoir tenir sa place face à l’ASSE.

Il faudra aussi suivre avec attention le groupe convoqué par Luis Enrique, avec notamment Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani en instance de départ. Enfin, quid de Presnel Kimpembe, qui attend toujours sa deuxième convocation de la saison. « Après pratiquement deux ans loin des terrains, le défenseur français n’était pas au niveau de ses partenaires durant les derniers entraînements de 2024, selon Luis Enrique et son staff », précise le quotidien francilien. Reste à savoir si sa situation changera en ce début d’année 2025. Un dernier entraînement aura lieu ce samedi en fin de matinée (11h).