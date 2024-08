Un groupe presque au complet pour Luis Enrique le PSG

Alors que le PSG a retrouvé l’entraînement le 15 juillet dernier, Luis Enrique voit ses internationaux revenir au compte goutte. Le coach parisien peut compter sur un groupe quasiment au complet depuis hier.

Demain, le PSG va jouer son premier match de la saison 2024-2025 avec la rencontre amicale contre Sturm Graz (18 heures). Pour ce premier test, Luis Enrique pourra compter sur un groupe qui devrait mêler joueurs d’expérience et titis parisiens. Mais à dix jours du retour de la Ligue 1 et du déplacement au Havre, le coach espagnol a vu revenir un très grands nombres de ses joueurs concernés par l’Euro et la Copa America.

Ne manque plus que cinq joueurs

En effet, les internationaux portugais, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Vitinha et Danilo Pereira, éliminés en quart de finale par la France de Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, ont fait leur retour au Campus du PSG hier, tout comme leur bourreau français, éliminés eux en demi-finale par l’Espagne de Fabian Ruiz, qui a remporté l’Euro avec la Roja. Alors que Lucas Beraldo est revenu en fin de semaine dernière, après l’élimination du Brésil de la Copa America en quart de finale par l’Uruguay, Marquinhos a, lui aussi, fait son retour au centre d’entraînement parisien ce lundi. Le capitaine parisien a participé à tous les matches de la Seleçao lors de la compétition, alors que Beraldo est lui resté sur le banc. Luis Enrique peut donc compter sur un groupe quasiment au complet. Ne manque plus que Manuel Ugarte, finaliste de la Copa America, Fabian Ruiz, vainqueur de l’Euro, Senny Mayulu, finaliste de l’Euro U19 avec la France, Achraf Hakimi qui va tenter de remporter la médaille de bronze aux Jeux Olympiques et Arnau Tenas, qui tentera de remporter la médaille d’or face à la France. Officialisé hier, Joao Neves était également présent à l’entraînement.