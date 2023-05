Un groupe quasiment au complet à deux jours d’Auxerre / PSG

Comme c’est de coutume avant chaque match du PSG, les 15 premières minutes d’un entraînement sont ouvertes aux médias. Cette semaine, c’était aujourd’hui. On a pu faire un point sur l’état du groupe parisien.

Dans deux jours, le PSG se déplace sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps pour y défier Auxerre en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Contre le 16e du championnat, le club de la capitale pourrait faire un très grand pas vers le titre. Ce vendredi matin, les Parisiens s’entraînaient au Camp des Loges. Une séance dont on a pu suivre les 15 premières minutes. On a donc pu observer que Christophe Galtier pouvait compter sur un groupe quasiment au complet sur les pelouses du centre d’entraînement parisien. Outre Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits pour la fin de saison, seul Marco Verratti manquait à l’appel.

Plusieurs titis présents

Le numéro 6 du PSG est resté en soins comme l’a expliqué le club de la capitale dans son point médical en raison d’une contusion au genou gauche. Comme depuis plusieurs semaines, outre les titis du groupe élite (Bitshiabu, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni et Lavallée), d’autres jeunes titis ont participé à l’entraînement collectif, comme Serif Nhaga, Noha Lemina ou encore Hugo Lamy. Suspendu pour les deux prochains matches en raison de son carton rouge reçu contre Ajaccio, Achraf Hakimi était lui bien présent.

