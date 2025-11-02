Psg entraînement

Un groupe quasiment au complet à l’entraînement du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 novembre 2025

Dans deux jours, le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet.

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pas épargné par les blessures en ce début de saison, le PSG pourrait se présenter face aux Bavarois avec un groupe quasiment au complet.

Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement du PSG
canalsupporters.com

Ibrahim Mbaye de retour avec les pros

Victime d’une lésion à la cuisse droite contre Lorient et absent plusieurs semaines, Désiré Doué est évidemment forfait pour ce deuxième choc pour le PSG en Ligue des champions cette saison. Comme le rapporte L’Equipe, l’international français était le seul absent de la séance d’entraînement de ce dimanche au Campus de Poissy. Il devrait être, avec Illia Zabarnyi suspendu après son carton rouge contre le Bayer Leverkusen, le seul absent du groupe concocté par Luis Enrique pour le match contre le Bayern Munich. Noham Kamara et Ibrahim Mbaye, qui ont joué respectivement avec l’équipe Espoirs et les U19 ce week-end, étaient présents à l’entraînement de l’équipe professionnelle. Mais ils devraient être laissés à la disposition de l’équipe de Youth League. Comme depuis plusieurs jours, David Boly était également présent à l’entraînement, conclut le quotidien sportif. 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 novembre 2025

Articles similaires

Psg joie

Ramos, but, victoire… Les chiffres clés après PSG / Nice

2 novembre 2025
Féminines psg

Les Féminines du PSG s’imposent contre Le Havre

2 novembre 2025
Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement du PSG

2 novembre 2025
Kimpembe

PSG, LDC, Dembélé Ballon d’Or, titis… Kimpembe se confie

2 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page