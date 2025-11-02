Un groupe quasiment au complet à l’entraînement du PSG

Dans deux jours, le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des champions. Pour ce choc, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet.

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pas épargné par les blessures en ce début de saison, le PSG pourrait se présenter face aux Bavarois avec un groupe quasiment au complet.

À lire aussi : Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement du PSG

Ibrahim Mbaye de retour avec les pros

Victime d’une lésion à la cuisse droite contre Lorient et absent plusieurs semaines, Désiré Doué est évidemment forfait pour ce deuxième choc pour le PSG en Ligue des champions cette saison. Comme le rapporte L’Equipe, l’international français était le seul absent de la séance d’entraînement de ce dimanche au Campus de Poissy. Il devrait être, avec Illia Zabarnyi suspendu après son carton rouge contre le Bayer Leverkusen, le seul absent du groupe concocté par Luis Enrique pour le match contre le Bayern Munich. Noham Kamara et Ibrahim Mbaye, qui ont joué respectivement avec l’équipe Espoirs et les U19 ce week-end, étaient présents à l’entraînement de l’équipe professionnelle. Mais ils devraient être laissés à la disposition de l’équipe de Youth League. Comme depuis plusieurs jours, David Boly était également présent à l’entraînement, conclut le quotidien sportif.