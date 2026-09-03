Un groupe quasiment au complet à l’entraînement du PSG

Ce jeudi matin, le PSG s’est entraîné une dernière fois à la veille de la réception de l’AS Monaco lors de la troisième journée de Ligue 1. Luis Enrique a pu compter sur un groupe quasiment au complet lors de cette séance.

Après avoir concédé deux matches nuls sur les pelouses de Rennes (2-2) et de Lille (2-2), le PSG retrouve enfin le Parc des Princes demain avec la réception de l’AS Monaco demain soir dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Devant leur public, les Parisiens voudront s’offrir leur première victoire de la saison en championnat et enfin lancer ce dernier. Ce jeudi matin, les joueurs de Luis Enrique s’entraînaient une dernière fois sur les pelouses du Campus de Poissy. Contrairement à d’habitude, la séance du jour était ouverte en intégralité aux médias. On a ainsi pu faire un point sur les joueurs présents.

Deux joueurs absents

Sorti à la mi-temps de la rencontre entre Lille et le PSG en raison d’une gêne musculaire, Désiré Doué était bien présent avec ses coéquipiers ce jeudi matin. C’est également le cas de Nuno Mendes, malgré son absence pour le choc de demain, lui qui purge son troisième et dernier match de suspension après son carton rouge reçu contre Lens lors du Trophée des champions. Laissé au repos la semaine dernière, Ousmane Dembélé était lui aussi bien présent avec ses coéquipiers. Ce n’était pas le cas pour Quentin Ndjantou et Alessandro Longoni, comme on a pu le voir sur les images de l’entraînement. Le jeune gardien italien arrivé libre de tout de l’AC Milan cet été était remplacé par Arthur Vignaud, qui a signé son premier contrat professionnel avec les doubles champions d’Europe cet été. Deux absences possiblement liées à leur participation à la première journée de la Premier League International Cup contre Crystal Palace. Les titis parisiens se sont inclinés lors de cette rencontre (2-1), Quentin Ndjantou ayant manqué un penalty lors de cette rencontre.

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Les joueurs présents à l’entraînement du jour

Gardiens : Vignaud, Chevalier, Safonov

: Vignaud, Chevalier, Safonov Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F.Ruiz, Akliouche, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Akliouche, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, F.Torres, Doué, Godts