Un groupe quasiment au complet pour le PSG avant de défier Marseille

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Deux jours avant le Classico, Luis Enrique pouvait compter sur un groupe quasiment au complet à l’entraînement.

Vainqueur de Brest la semaine dernière (0-1), le PSG voudra s’offrir son deuxième succès de la saison en Ligue 1 sur la pelouse du stade Vélodrome en clôture de la cinquième journée. Une fois n’est pas coutume, les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias étaient lors de la séance qui se déroule deux jours avant le premier Classico de la saison. On a ainsi pu faire un point sur l’état de santé du groupe de Luis Enrique.

Alessandro Longoni de retour, David Boly toujours présent

Comme expliqué dans le point médical dévoilé quelques minutes avant l’entraînement du PSG, Achraf Hakimi n’était pas présent avec ses coéquipiers sur les pelouses du Campus de Poissy. Ce vendredi, il s’entraîne à part et est donc incertain pour le Classico. Absent des derniers entraînements, Alessandro Longoni était bien présent ce vendredi aux côtés de Matvey Safonov et Lucas Chevalier. David Boly, présent depuis quelques entraînements, était encore bien là ce matin. Lors de sa dernière conférence de presse, Luis Enrique avait expliqué que le titi parisien allait s’entraîner toute la saison avec l’équipe professionnelle.

Les joueurs présents à l’entraînement