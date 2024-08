Dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de Lille en clôture de la troisième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet.

Après ses deux beaux succès contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0), le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir avec le premier choc de sa saison contre Lille. Avant la trêve internationale, les Parisiens voudront poursuivre leur sans faute en championnat. Pour cette rencontre contre son dauphin, le club de la capitale pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Comme le rapporte Le Parisien, Luis Enrique a seulement dû se passer des absents de longue date, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, ce jeudi à l’entraînement au Campus PSG. Sur le départ pour West Ham, Carlos Soler manquait aussi à l’appel.

A voir aussi : Carlos Soler passe actuellement sa visite médicale avec West Ham

Pas dans les plans d’Enrique, Danilo et Skriniar présents à l’entraînement

Danilo Pereira et Milan Skriniar, pas dans les plans du coach du PSG, et qui pourraient partir avant la fin du mercato étaient, eux, présents à la séance matinale, avance le quotidien francilien. Joane Gadou, qui devrait prendre la direction de Salzbourg, n’était pas sur les pelouses du centre d’entraînement de Poissy, mais en salle. Deux titis, qui ont fait toute la préparation avec l’équipe première, Naoufel El Hannach et Ibrahim Mbaye étaient encore présents avec leurs coéquipiers ce vendredi. Fabian Ruiz et Senny Mayulu, qui ont repris tardivement, étaient également présents. « Alors que le déplacement à Lille se profile, il reste désormais à savoir si les deux défenseurs centraux, sur lesquels Luis Enrique ne compte pas, feront partie du groupe qui se déplacera dans le Nord. La tendance semble être négative puisque plusieurs marchés comme la Turquie, le Portugal, le Qatar ou encore l’Arabie saoudite sont encore ouverts », conclut Le Parisien.