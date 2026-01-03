Jean Louis Gasset PSG
Image : PSG.fr

Un hommage à Jean-Louis Gasset en marge de PSG / PFC

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 janvier 2026

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte le Paris FC. Un hommage sera rendu à Jean-Louis Gasset, qui est décédé le 26 décembre, en marge de ce derby.

Le PSG va retrouver le Parc des Princes demain soir avec la réception du Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Ce sera la première rencontre du club de la capitale depuis la disparition de Jean-Louis Gasset, qui a été l’adjoint de Luis Fernandez (2001-2003) puis de Laurent Blanc (2013-2016) au sein du club de la capitale. Comme le rapporte Le Parisien, un hommage lui sera rendu en marge du premier derby parisien de la saison.

PSG – Nasser al-Khelaïfi rend hommage à Jean-Louis Gasset
canalsupporters.com

Il y aura également la présentation des six trophées de 2025

Ce sera également la première fois depuis la victoire en finale de la Coupe Intercontinentale que le PSG jouera devant ses supporters. Le quotidien francilien indique qu’à cette occasion, le club de la capitale présentera les six trophées qu’il a remportés lors de son année 2025 historique. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe ainsi que la Coupe Intercontinentale

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 janvier 2026

Articles similaires

Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye nommé pour le but du mois de décembre de Ligue 1

3 janvier 2026
Alberto Costa

Porto ne veut pas entendre parler d’un départ d’Alberto Costa

3 janvier 2026
Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia absent de l’entraînement du PSG

3 janvier 2026
Luis Enrique

Enrique : « Je suis content de jouer un derby à Paris »

3 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page