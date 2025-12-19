Un impact de la phase de ligue de C1 sur le mercato du PSG ?

Si le mercato hivernal pourrait être calme du côté du PSG, la fin de la phase de ligue de la Ligue des champions pourrait perturber ce dernier.

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain. Sauf surprise, ce dernier devrait être calme du côté du PSG selon RMC Sport. D’abord parce que Luis Enrique a confiance en son effectif actuel, composé à la fois de cadres et de jeunes à fort potentiel (Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou…), en qui le technicien espagnol croit beaucoup, avance le média sportif. Il sait aussi qu’il pourra compter en deuxième partie de saison sur des éléments freinés ces derniers mois par des blessures et qui ont peu joué jusqu’à présent.

Des besoins peu nombreux pour le PSG

RMC Sport indique qu’au sein de ce groupe cinq étoiles, les places sont chères et les besoins peu nombreux lorsque tout le monde est disponible et à 100%. « Une autre donnée majeure est à prendre en compte : pour les clubs engagés en Ligue des champions, le format actuel de la compétition complique bien des choses concernant ce mercato. En France, le marché des transferts, qui débutera le jeudi 1er janvier, se clôturera le lundi 2 février à 20h. Problème, la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions est programmée… le 28 janvier. Autrement dit, beaucoup de clubs peinent aujourd’hui à se positionner concrètement sur des ventes ou des arrivées. Pour beaucoup, il est difficile d’entamer des négociations pour recruter tel ou tel joueur car souvent les clubs des éléments ciblés ne savent pas s’ils seront qualifiés pour la suite de la Ligue des champions ou en Ligue Europa. »

Pas de départ cet hiver ?

Finalement, les négociations avec les formations qui jouent l’Europe ne peuvent débuter qu’après la phase de ligue, donc dans les derniers instants du mercato hivernal. Les dirigeants parisiens et le staff sont conscients de cette situation très particulière. Cette fois, il n’est pas exclu que Paris se renforce cet hiver, avec l’idée par exemple de cibler un défenseur polyvalent, mais les supporters doivent plutôt s’attendre à un calme plat, assure RMC Sport. Y compris dans le sens des départs ? C’est la tendance même si rien n’est figé. La situation de Lucas Beraldo a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Pourtant, même s’il ne joue pas beaucoup, il reste un élément à part entière du puzzle du Paris Saint-Germain. Sa jeunesse (22 ans) et son profil rare, celui d’un défenseur gaucher à l’aise techniquement, en font un élément difficile à remplacer en cas de départ, conclut le média sportif.