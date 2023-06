Un intérêt de Fenerbahçe pour Renato Sanches

Plombé par les blessures, Renato Sanches n’a pas convaincu la direction du PSG lors de sa première saison et pourrait déjà être invité à trouver un nouveau club.

Recruté en provenance du LOSC contre une dizaine de millions d’euros l’été dernier, Renato Sanches a perpétué son statut de joueur fragile. Victime de nombreux pépins physiques cette saison, le Portugais de 25 ans a seulement disputé 27 matches toutes compétitions confondues pour un total 905 minutes de jeu (2 buts). Déçu par le rendement de l’ancien Lillois, le club parisien pourrait le placer sur la liste des transferts cet été. Et une porte de sortie en Turquie s’ouvrirait à l’international portugais.

Fenerbahçe voudrait un prêt sans option d’achat

En plus de Galatasaray, un autre club de Süper Lig serait intéressé par une venue du numéro 18 du PSG. Selon les informations de Fanatik, Fenerbahçe aurait ciblé Renato Sanches pour renforcer son effectif. « Luis Campos aurait donné son feu vert au départ de la star portugaise. » Le président de Fenerbahçe, Ali Koç, aurait rencontré son homologue parisien, Nasser al-Khelaïfi, lors de la finale de la Ligue des champions à Istanbul. Les deux présidents auraient notamment discuté du dossier Renato Sanches. Prochaine étape pour le club turc, établir les premiers contacts avec l’agent du joueur, Jorge Mendes.

De son côté, Renato Sanches désire avoir un temps de jeu plus conséquent dans le but de participer à l’Euro 2024 avec le Portugal. Toujours selon Fanatik, Fenerbahçe voudrait un prêt sans option d’achat. Mais avant cela, le deuxième de Süper Lig devra dégraisser son effectif, ce qui pourrait rallonger les discussions. Pour rappel, Renato Sanches est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 et a manqué 19 matches pour cause de blessure cette saison.