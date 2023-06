Un intérêt de l’Atletico de Madrid pour Leandro Paredes ?

L’été dernier, le PSG avait prêté un très grand nombre de joueurs. Pour la plupart, ils vont revenir. C’est le cas de Leandro Paredes. Ce dernier serait dans le viseur de l’Atlético de Madrid.

Arrivé en janvier 2019 au PSG, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable chez les Rouge & Bleu. Pas dans les plans des dirigeants parisiens l’été dernier, il avait été prêté à la Juventus Turin avec option d’achat. Après des bons débuts avec la Vieille Dame, il a très vite perdu sa place et a plus passé du temps sur le banc que sur le terrain. Ses performances insuffisantes n’ont pas poussé le club turinois à lever l’option d’achat, qui s’élève à 22 millions d’euros. L’international argentin va donc revenir au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024.

Diego Simeone apprécie son profil

Mais il devrait ne pas faire long feu au PSG. Ses dirigeants ne comptent toujours pas sur lui et voudront lui trouver une porte de sortie lors du mercato estival. Il y a quelques jours, un intérêt de Galatasaray était avancé pour l’ancien de l’AS Roma. Le club stambouliote, sacré champion de Turquie, ne serait pas seul sur ce dossier. Selon les informations de AS, l’Atlético de Madrid étudierait une arrivée du champion du monde 2022. Diego Simeone, l’entraîneur des Colchoneros, apprécie le profil de Paredes et souhaiterait l’inclure dans sa rotation au milieu de terrain. Le quotidien sportif ibérique indique que le PSG, qui veut se séparer de Paredes, devrait être flexible dans les négociations. AS indique que l’Inter Milan serait aussi sur le dossier, mais son aventure en Italie semble terminée assure le quotidien. En arrivant à l’Atlético, il n’aurait pas de problème d’adaptation assure AS. En effet, il retrouverait trois de ses coéquipiers de l’Albiceleste, Rodrigo De Paul, Ángel Correa et Nahuel Molina.

