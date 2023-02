Un intérêt du PSG pour Alejandro Garnacho ?

Le PSG recherche toujours à renforcer son effectif. Outre des joueurs confirmés, le PSG s’intéresse aussi des jeunes joueurs en devenir. Le club de la capitale suivrait la situation d’Alejandro Garnacho.

Nouvelle pépite de Manchester United, Alejandro Garnacho, jeune milieu offensif hispano-argentin (18 ans), commence à avoir du temps de jeu et à performer avec les Red Devils (24 matches, 3 buts, 5 passes décisives). Arrivant en fin de contrat en juin 2024 avec le club anglais, son avenir devrait animer le mercato estival 2023. Son club veut tout faire pour le prolonger mais il doit faire face aux intérêts d’autres clubs européens.

Le Real, le Bayern et le PSG en embuscade

Selon les informations du Daily Mirror, à prendre avec des pincettes, le PSG, Le Real Madrid et le Bayern Munich suivraient le natif de Madrid. Les Rouge & Bleu sont souvent cités dans des dossiers et pour la plupart, il y a un véritable intérêt. Mais quelques fois, il s’agit de technique pour faire monter les enchères. Le média anglais indique que le club madrilène serait sur ce dossier depuis un peu plus longtemps que les deux clubs qui s’affrontent en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Daily Mirror conclut en indiquant que la tendance est à une prolongation de contrat.