Un intérêt du PSG pour Ansu Fati ?

Dans le but de garnir au mieux son secteur offensif en vue de la saison prochaine, le PSG multiplie les pistes. Et l’une d’entre elles mènerait tout droit à Ansu Fati selon la presse catalane.

Il y a fort à parier que le visage version 2023-2024 du PSG va énormément évoluer comparativement à l’exercice qui vient tout juste de fermer ses portes. Lionel Messi a plié bagages direction la MLS et l’Inter Miami tandis que des incertitudes planent toujours concernant les situations au club de Neymar Jr ou Hugo Ekitike. Marco Asensio, en fin de contrat avec le PSG, devrait, lui, rapidement débarquer. Mais l’espagnol ne devrait être que la première pierre d’un chantier bien plus vaste.

Ansu Fati comme option pour le PSG ?

En effet, Luis Campos aurait dans l’idée de faire venir un avant-centre de haut calibre en plus d’un autre ailier explosif. Dans le premier cas, les noms de Marcus Thuram, Victor Osimhen ou Harry Kane reviennent avec insistance. Pour le second, on parle plutôt de Bernardo Silva. Mais une autre piste est aujourd’hui avancée par le Mundo Deportivo. Cette piste concerne le jeune Ansu Fati. En délicatesse du côté du FC Barcelone, l’espoir espagnol peine à retrouver son niveau d’avant blessure. Pour cela, et alors que le club culé a grand besoin de liquidités, le virevoltant attaquant de 20 ans pourrait être cédé cet été. Et c’est précisément à ce moment-là qu’intervient le PSG. En effet, Jorge Mendes, qui représente les intérêts d’un certain Manuel Ugarte, reste un interlocuteur privilégié de Luis Campos. MD nous indique, en ce sens, que le club de la capitale lorgnerait de près la situation d’Ansu Fati. Néanmoins, pour sa part, le principal intéressé ne serait pas très chaud à l’idée de quitter son club formateur. Des velléités dont il aurait d’ailleurs fait part au super agent lusitanien et ce, malgré des intérêts du Bayern Munich, de Manchester United, Tottenham et, donc, du Paris Saint-Germain.