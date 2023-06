Un intérêt du PSG pour Jadon Sancho ?

Dans le but de renforcer au mieux son secteur offensif, le PSG multiplie les pistes. Luis Campos se serait notamment penché sur le cas de Jadon Sancho.

Le mercato a ouvert ses portes il y a deux jours de cela et le PSG compte bien avancer ses pions le plus vite possible. Un état de fait qu’on peut observer avec les arrivées à venir de Marco Asensio et Manuel Ugarte, en plus de la venue libre de Milan Skriniar. Depuis plusieurs jours, la presse s’en donne donc à cœur joie, citant le club de la capitale un peu partout. Nouvel exemple ce jour avec Jadon Sancho.

🚨 Le PSG aurait envoyé des émissaires du côté de Manchester pour observer Jadon Sancho et échanger en interne sur son profil. Naples a aussi montré de l'intérêt pour le joueur 🔎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



[@JacobsBen via @UnitedStandMUFC] pic.twitter.com/ykbMetx7cW — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 12, 2023

Des émissaires rouge et bleu à Manchester pour Sancho ?

Perçu comme l’un des plus grands espoirs de la planète football lorsqu’il évoluait du côté du Borussia Dortmund, Jadon Sancho peine assez largement depuis qu’il porte la tunique de Manchester United. Il reste cependant un joueur important, même si les supporters des Red Devils en attendent certainement bien plus. Et du côté des clubs européens ont n’est apparemment pas insensibles aux qualités intrinsèques de l’ancien borussen. Ainsi, à en croire le journaliste britannique Ben Jacob, le PSG aurait récemment envoyé des émissaires à Manchester afin d’observer le joueur et jauger la faisabilité d’une éventuelle transaction. Le SSC Napoli se serait également positionné sur ce dossier. Pour rappel, les derniers échos évoquaient plutôt une accélération du PSG en ce qui concerne les cas de Marcus Thuram et Wilfried Zaha, tous deux libres comme l’air.