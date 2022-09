Un intérêt du PSG pour Manuel Ugarte ?

Malgré les arrivées, de Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et Renato Sanches, Christophe Galtier et Luis Campos ne sont pas satisfaits du mercato du PSG. Les deux hommes auraient aimé recruter un défenseur central et un autre attaquant avec un profil différent de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou Neymar. Pour cela, ils avaient pensé à Gianluca Scamacca, qui a rejoint West Ham ou bien encore Robert Lewandowski, qui a finalement signé au FC Barcelone. Lors du mercato hivernal, le club de la capitale devrait bouger. Outre la piste Milan Skriniar, le PSG pisterait un milieu de terrain du Sporting CP.

Le Sporting en veut 40 millions d’euros

Selon les informations de A Bola, le PSG observerait avec attention Manuel Ugarte, le milieu de terrain uruguayen du Sporting CP (21 ans). Les dirigeants parisiens pourraient même passer à l’action dès le mercato hivernal selon le quotidien sportif portugais. Pour lâcher son joueur, le club lisboète souhaiterait obtenir 40 millions d’euros. Cette saison, il a participé aux neuf matches du Sporting toutes compétitions confondues pour sept titularisations (640 minutes de jeu).