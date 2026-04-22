Un intérêt du PSG pour Mateus Fernandes ? Akliouche toujours visé

Si le PSG est lancé dans un sprint final incandescent, les dirigeants parisiens prospectent pour renforcer son effectif. Ils pisteraient Mateus Fernandes et Maghnes Akliouche.

Même si Luis Enrique a expliqué qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de recrues lors du mercato estival, les dirigeants du PSG travaillent pour apporter des bons ajustements à l’effectif des Rouge & Bleu. Le milieu de terrain pourrait être l’un des postes à renforcer cet été. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG s’intéresserait à Mateus Fernandes, milieu de terrain qui évolue à West Ham. Des contacts auraient même été établis entre les deux parties, assure le média footbalistique. L’été dernier, les Hammers avaient déboursé 44 millions d’euros pour s’offrir les services de l’international portugais. Cette saison, c’est l’une des seules satisfactions de West Ham, qui se bat pour se maintenir en Premier League.

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De la concurrence anglaise pour Akliouche

Foot Mercato indique également que le PSG serait toujours intéressé par Maghnes Akliouche, alors que plusieurs clubs anglais avancent sur ce dossier. Le Monégasque est considéré comme une bonne option par la direction parisienne en vue du prochain mercato. « Polyvalent sur le front offensif, doté d’un gros volume de jeu et de qualités de percussion intéressantes, Akliouche semble compatible avec le projet de jeu prôné par le technicien espagnol. » Luis Campos suit le joueur depuis des années et a commencé à prendre des infos sur l’entourage du joueur / son hygiène de vie et son comportement en dehors du terrain, assure Foot Mercato. Le média footbalistique conclut en expliquant qu’Ayoub Bouaddi est toujours très apprécié en interne au PSG.