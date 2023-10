À la recherche d’un latéral gauche, le PSG serait intéressé par le joueur très convoité du FC Nantes, Quentin Merlin (21 ans).

Avec l’opération de Nuno Mendes qui le privera de compétition pendant les prochains mois, le PSG peut seulement compter sur Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. Recruté cet été en provenance du Bayern Munich, l’international français enchaîne les rencontres. Et pour cause, seul Layvin Kurzawa peut le suppléer à ce poste. Ainsi, les dirigeants parisiens pourraient renforcer ce poste cet hiver. Et un profil en Ligue 1 semble avoir attiré l’attention des Rouge & Bleu.

De la concurrence pour le PSG dans le dossier Quentin Merlin

Milieu de terrain reconverti au poste de latéral gauche, Quentin Merlin est déjà un joueur affirmé du FC Nantes malgré ses 21 ans (9 titularisations cette saison). Également devenu un titulaire important au sein l’équipe de France Espoirs de Thierry Henry, le Nantais attise les convoitises d’autant plus qu’il dispose d’une grosse marge de progression. Et selon les informations de Foot Mercato, le PSG s’est montré intéressé par le profil de Quentin Merlin. Les dirigeants parisiens ont même déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur, affirmé FM.

Mais la concurrence sera féroce pour s’attacher les services du Français, sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2026. En effet, le Napoli et le RB Leipzig montrent aussi un intérêt pour le latéral gauche tandis que l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais étaient intéressés par sa venue lors du dernier mercato estival. Reste désormais à savoir si le FC Nantes est prêt à lâcher son international espoir. Toujours selon Foot Mercato, le FCN avait fixé la barre à 10M€ cet été mais devrait revoir son tarif à la hausse face aux nombreux prétendants intéressés par Quentin Merlin.