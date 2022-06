Un intérêt du PSG pour Roberto Mancini ?

Le PSG devrait changer d’entraîneur dans les prochaines semaines. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino – sauf énorme retournement de situation – ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat. Pour remplacer l’Argentin, le PSG penserait à Zinedine Zidane, Christophe Galtier, Ruben Amorim, Sergio Conceição ou bien encore Thiago Motta. Mais un autre nom vient de sortir dans la presse italienne.

Roberto Mancini prêt à quitter la sélection italienne ?

Selon les informations d’Il Messaggero, l’actuel sélectionneur de l’Italie, qui est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec la FIGC, pourrait décider de quitter la Squadra Azzurra à l’issue des quatre matches de la Ligue des Nations, surtout si son groupe ne réagit pas après les mauvais résultats depuis l’Euro, l’élimination de la course à la Coupe du Monde et la claque reçue contre l’Argentine mercredi (0-3). Selon le média transalpin, il aurait confié son manque de travail quotidien et « regretterait de ne pas avoir accepté une des offres dont il disposait en septembre dernier ». Il Messaggero conclut en expliquant que Mancini serait dans le viseur du PSG et de Galatasaray.