Le PSG possède trois joueurs qui peuvent jouer dans le couloir gauche de la défense. Malgré cela, il s’intéresserait à Alejandro Baldé, en difficulté au FC Barcelone.

Dans son effectif, le PSG possède le meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes. L’été dernier, le club de la capitale a décidé de s’offrir les services de Lucas Digne en tant que doublure de l’international portugais. Son retour, dix ans après son départ du PSG, ne se passe pas forcément bien, lui qui a vu Lucas Hernandez être préféré à lui contre le FC Barcelone et Warren Zaïre-Emery, pas spécialiste du poste, être utilisé à plusieurs reprises à gauche pendant l’absence de Nuno Mendes. Ce mardi, plusieurs médias annoncent un intérêt du PSG pour Alejandro Baldé, latéral gauche du FC Barcelone qui ne joue pas beaucoup cette saison (cinq matches toutes compétitions, 124 minutes de temps de jeu).

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De la concurrence dans ce dossier

Selon Mundo Deportivo et le Corriere dello Sport, Alejandro Baldé (23 ans) aimerait quitter son club formateur afin de retrouver du temps de jeu. Plusieurs clubs s’intéresseraient à lui. Outre le PSG, la Juventus Turin et l’AS Monaco aimeraient s’offrir les services du latéral gauche lors du mercato hivernal. En ce qui concerne le PSG, avec la blessure de Nuno Mendes, il n’a plus de profil offensif dans ses latéraux gauches, rapporte la publication espagnole. Cette dernière indique que s’il signait au PSG cet hiver, il serait la doublure de l’international portugais. La Juventus aimerait se l’offrir sous la forme d’un prêt, conclut Mundo Deportivo. De son côté, Sport assure que ce mardi est une journée importante pour l’avenir d’Alejandro Baldé. En effet, son agent, Jorge Mendes, va se rendre à Barcelone aujourd’hui afin d’évoquer l’avenir de son joueur avec lui. Une réunion avec le club blaugrana ne serait pas à écarter, conclut le quotidien sportif catalan.