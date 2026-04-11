Luis Enrique Luis Campos

Un intérêt du PSG pour une pépite du Borussia Dortmund ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 avril 2026

Depuis presque trois ans, le PSG a changé son fusil d’épaule pour le mercato. Il souhaite désormais recruté des jeunes joueurs prometteurs. Il viserait un joueur de Dortmund dans ce sens.

Avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG en 2023, le PSG a décidé de changer sa méthode de recrutement. Fini l’achat de stars confirmées pour privilégier des jeunes joueurs prometteurs qui peuvent exploser sous le maillot des Rouge & Bleu. Plusieurs noms dans ce sens ont été associés au PSG ces dernières semaines. Le dernier en date, Samuele Inácio

Le directeur sportif du Werder Brême confirme des intérêts pour Karim Coulibaly
canalsupporters.com

Un international U19 italien

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG et le FC Barcelone se sont rendus au Signal Iduna Park ce samedi après-midi pour assister à la rencontre entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Les deux clubs sont venus observer le jeune attaquant prometteur du Borussia, Samuele Inácio. Ce n’est pas la première fois que des observateurs des meilleurs clubs viennent superviser l’attaquant, avance le journaliste spécialiste du mercato. Ça avait été le cas lors du match nul 1-1 entre l’Italie U19 et la Turquie U19, durant lequel Samuele Inácio avait marqué un but. Cette saison, il a participé à deux matches avec l’équipe première de Dortmund (41 minutes de temps de jeu). 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 avril 2026

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