Un jackpot record pour le PSG en cas de victoire finale en LdC

Ce samedi (21h sur M6 et Canal Plus), le PSG peut remporter la première Ligue des champions de son histoire. Si la performance sera historique au niveau sportif, elle le sera aussi sur le plan financier.

C’est le jour J. Après plusieurs semaine d’attente, le PSG peut écrire une page légendaire de son histoire ce samedi soir à Munich en remportant sa première Ligue des champions face à l’Inter Milan. Si la performance sportive sera historique, elle le sera aussi en terme financier, comme le rapporte L’Equipe.

Environ 200M€ empochés grâce à cette campagne de C1

Avant même de démarrer la compétition sous ce nouveau format, le club de la capitale était déjà le mieux loti des participants avec un jackpot initial de 63,35M€ grâce à la redistribution des droits TV de Canal Plus qui a été profitable à l’équipe de Luis Enrique. Le PSG était devant des grosse écuries européennes comme, dans l’ordre, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool, le Borussia Dortmund et le Real Madrid. « Pour atteindre ce montant initial de 63,35M€, le PSG a bénéficié d’une prime de participation de 18,62M€. Mais aussi de 33,66M€ pour la part qui mêle le classement sportif sur cinq ans et les droits télé. Et 11,07M€ pour le seul historique sportif », détaille L’E. Ensuite, avec leur qualification en barrages de C1, les Rouge & Bleu ont engrangé 80,91M€ supplémentaires. « Depuis, se sont ajoutées la prime pour les 8es de finale (11M€), pour les quarts (12,5M€) et celle face à Arsenal en demi-finales (15M€). » En cas de succès en finale, un bonus de 25M€ s’ajoutera à cette somme pour un total de 144,5M€.

Si le PSG dispute la Supercoupe d’Europe face à Tottenham, plus de 4M€ s’ajouteront. Il faudra aussi prendre en compte les 60M€ récoltés grâce aux huit matches à guichets fermés au Parc des Princes durant cette édition 2024-2025 de C1. « Soit une recette globale d’environ 200M€ pour cette saison européenne (…) Outre ces rémunérations, le PSG encaissera aussi des primes de ses sponsors prévues dans les contrats pour un succès en Ligue des champions. » Une somme jamais versée à un club vainqueur de la LdC. Les joueurs ne seront pas en reste non plus. Au début de saison, ils avaient négocié une prime de performance en cas de triplé. Même si le montant n’a pas filtré, cela devrait être dans les standards des saisons précédentes, soit 1M€ pour les joueurs les plus impliqués. « La plupart doivent aussi posséder dans leur contrat individuel des bonus pour les titres remportés et donc pour une potentielle Ligue des champions. Dans le cas de figure où il y a deux primes, les us et coutumes du football veulent que ce soit la plus importante qui soit versée », conclut L’E.