Un jeune titi du PSG convoqué avec la Tunisie pour la Coupe du monde

Le PSG va terminer sa saison 2025-2026 le 30 mai prochain avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Après ce choc, plusieurs de ses joueurs vont participer à la Coupe du monde. Ce sera le cas du titi parisien Khalil Ayari.

La Coupe du monde arrive à grands pas. Une compétition qui va concerner de très nombreux joueurs du PSG. Les différents sélectionneurs vont dévoiler leurs listes dans les prochains jours. Pour l’instant, cinq membres de l’équipe première ont été sélectionnés pour ce Mondial (Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery et Hernandez). Ce ne seront pas les derniers. Mais des membres de son centre de formation vont aussi se rendre aux États-Unis cet été. Ce vendredi, Sabri Lamouchi, sélectionneur de la Tunisie, a dévoilé sa liste pour le Mondial. Et dans cette dernière figure un titi du PSG.

Il n’a pas encore jouer en pro avec le PSG

En effet, le sélectionneur tunisien a décidé d’appeler Khalil Ayari. Ce dernier, qui n’a pas encore eu la chance de jouer avec l’équipe première du PSG brille avec les équipes de jeunes des Rouge & Bleu. Dans cette liste figure également l’ancien parisien Ismaël Gharbi, qui joue actuellement au FC Augsbourg. Lors de cette Coupe du monde 2026, la Tunisie affrontera le Japon, les Pays-Bas et la Suède lors de la phase de poules.