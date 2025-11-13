Un joueur de Crystal Palace pour remplacer Hakimi ?

Gravement blessé contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi ne rejouera pas avec le PSG avant de nombreuses semaines. Pour le remplacer, le PSG penserait à Daniel Muñoz.

Pilier du PSG, Achraf Hakimi avait enchaîné les matches et les bonnes prestations que ce soit avec le club de la capitale ou le Maroc. Mais lors du match contre le Bayern Munich en Ligue des champions, il a été victime d’un tacle violent par derrière de Luis Diaz. Le latéral droit du PSG souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche et sera absent pendant plusieurs semaines. Lors du mercato hivernal, les dirigeants parisiens devraient tenter de recruter un latéral droit. Si le nom d’Eric Garcia a été évoqué, ce dernier devrait prolonger avec le FC Barcelone.

Le PSG pas seul sur le dossier

Un autre nom est apparu ce jeudi du côté de la Colombie. Selon les informations du média Semana et du journaliste Julian Capera, qui collabore avec ESPN et qui a échangé avec les agents du joueur, le PSG figure parmi les clubs qui suivent Daniel Muñoz, latéral droit de Crystal Palace. Le club de la capitale n’est pas le seul sur le dossier de l’international colombien, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le club londonien. Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone seraient aussi intéressés par Daniel Muñoz. Julian Capera conclut en expliquant que pour l’instant, les contacts ont été informels entre les différentes parties.