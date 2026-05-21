Un joueur de retour à l’entraînement collectif d’Arsenal

Dans neuf jours, le PSG et Arsenal s’affrontent en finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Mikel Arteta pourrait compter sur le retour de Mikel Merino, absent depuis la fin du mois de janvier.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir éliminé l’Atlético de Madrid en demi-finale (1-1, 1-0), Arsenal défiera le PSG à ce stade de la compétition le 30 mai prochain à la Puskas Arena de Budapest. Pour cette rencontre, les Gunners devront faire sans Ben White, blessé au genou et dont la saison est terminée, alors qu’une incertitude plane sur la participation de l’autre arrière droit de l’effectif, Jurriën Timber, touché à la hanche et absent depuis la fin du mois de mars. Ce dernier n’était pas présent à l’entraînement collectif ce jeudi, au contraire de Mikel Merino.

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Cinq absents à l’entraînement d’Arsenal à neuf jours du PSG

Comme le PSG hier, Arsenal a eu droit à son Media Day UEFA ce jeudi. Et lors de la séance d’entraînement totalement ouverte aux médias, on a pu voir l’international espagnol faire son retour à l’entraînement collectif. Il a même poursuivi l’entraînement avec Mikel Arteta et ses adjoints à l’issue de la séance. Lors de cette séance, on a aussi pu remarquer l’absence de David Raya, William Saliba, Bukayo Saka et Max Dowman. Les trois premiers cités étaient en salles. Il n’y a aucune inquiétude autour d’eux, ils étaient simplement ménagés. Pour le dernier cité, qui n’a seulement seize ans, il était exempté d’entraînement en raison d’examens scolaires, rapportent la presse anglaise.