PSG PFC

Un joueur du Paris FC incertain pour le match contre le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 décembre 2025

Le PSG va affronter le Paris FC à deux reprises en une semaine. Pierre Lees-Melou, milieu du PFC, pourrait manquer le premier affrontement le 4 janvier en Ligue 1. 

Le PSG va retrouver les terrains dimanche soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1. Les deux équipes parisiennes se retrouveront huit jours plus tard en seizièmes de finale de Coupe de France. Lors de la première rencontre entre les deux équipes, le Paris FC pourrait devoir faire sans l’un de ses cadres.

De nombreux joueurs du Paris FC à la CAN

Absent depuis fin novembre, Pierre Lees-Melou, qui avait pris un coup contre Auxerre (1-1) sur la plaque posée après son opération au péroné, une blessure contractée avec Brest, a repris l’entraînement, indique Le Parisien. Mais il reste incertain pour le derby parisien contre le PSG, assure le quotidien francilien. Le PFC devrait aussi faire sans Ilan Kebbal, Samir Chergui, Moses Simon, Jean-Philippe Krasso et Hamari Traoré, qui participent à la CAN ainsi que Sofiane Alakouch et Pierre-Yves Hamel, blessés.

