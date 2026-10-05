Un joueur du PSG dans la liste 25 finalistes du Golden Boy

Le PSG réussira-t-il le doublé au Golden Boy ? Vainqueur de l’édition 2025, Désiré Doué pourrait voir l’un de ses coéquipiers lui succéder. Warren Zaïre-Emery fait partie des 25 finalistes pour l’édition 2026.

Comme chaque année, Tuttosport élit le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Au début de l’été, le quotidien sportif italien donne une liste de 100 joueurs qui se réduisait chaque mois. Dans la liste des 100, quatre joueurs du PSG étaient présents. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Dro Fernandez et Ibrahim Mbaye, qui a finalement quitté le club de la capitale cet été pour rejoindre Aston Villa. Ce lundi soir, Tuttosport a dévoilé les 25 finalistes pour ce trophée. Et il n’y a plus qu’un joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery.

À lire aussi : Le PSG communique sur la blessure de Warren Zaïre-Emery

Pau Cubarsí en favori

Auteur d’une très grosse saison 2025-2026 sous le maillot du PSG, le milieu de terrain fait partie des favoris à la succession de Désiré Doué, même si Pau Cubarsí, auteur d’une belle Coupe du monde et vainqueur de la compétition avec l’Espagne, est le favori numéro 1 pour ce Golden Boy 2026. Le FC Barcelone est le club le plus représenté avec trois joueurs dans les 25 finalistes, suivi par le Real Madrid (2) et Chelsea (2).

Les 25 finalistes du Golden Boy 2026