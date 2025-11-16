Didier Deschamps et Warren Zaïre-Emery

Un large turnover avec trois joueurs du PSG pour la France contre l’Azerbaïdjan ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 novembre 2025

Qualifiée pour la Coupe du monde, la France affronte l’Azerbaïdjan ce dimanche après-midi (18 heures, TF1). Didier Deschamps devrait opérer un large turnover avec trois joueurs du PSG titulaires.

Jeudi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, l’équipe de France a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026 grâce à une large victoire contre l’Ukraine (4-0). Ce dimanche après-midi, les Bleus se déplacent en Azerbaïdjan pour le dernier match des Éliminatoires au Mondial. Une rencontre sans enjeu qui va permettre à Didier Deschamps de réaliser un très large turnover et de donner sa chance à certains joueurs afin qu’ils se montrent à huit mois de la Coupe du monde

L.Hernandez : « Le PSG actuel va s’inscrire dans la durée comme un collectif incroyable »
canalsupporters.com

Lucas Hernandez titulaire en défense centrale

Selon L’Equipe et Le Parisien, Lucas Chevalier devrait honorer sa première sélection contre les Azerbadjiannais. Le gardien du PSG serait défendu par un quatuor composé de Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Lucas Hernandez et Théo Hernandez. Au milieu de terrain, le sélectionneur des Bleus devrait aligner Khephren Thuram aux côté du titi du PSG, Warren Zaïre-Emery. En attaque, Maghnes Akliouche pourrait occuper le couloir droit, Christopher Nkunku celui de gauche, alors que le duo d’attaque serait composé de Jean-Philippe Mateta et Hugo Ekitike

  • Le XI probable de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan selon L’Equipe et Le Parisien : Chevalier – Gusto, Konaté (cap.), L.Hernandez, T.Hernandez – Akliouche, Thuram, Zaïre-Emery, Nkunku – Mateta, Ekitike

