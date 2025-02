Un large turnover pour le PSG contre le Stade Briochin ?

Demain soir (21h10, France 3, beIN Sports 1), le PSG affronte le Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France. Pour ce match, Luis Enrique devrait effectuer un large turnover.

Jusqu’au 16 mars, le PSG est lancé sur des semaines avec des matches tous les trois jours. Demain soir, le club de la capitale se déplace à Rennes pour y défier le Stade Briochin dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre contre l’équipe de National 2, Luis Enrique devrait réaliser un large turnover, une semaine avant de défier Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes.

Joao Neves titulaire dans le couloir droit de la défense ?

Titulaire lors de deux des trois matches du PSG en Coupe de France, Matvey Safonov devrait de nouveau tenir les buts parisiens contre le Stade Briochin, selon Le Parisien. En défense, le coach parisien pourrait aligner Joao Neves dans le couloir droit. Laissé au repos contre Lyon dimanche soir (2-3), Willian Pacho devrait retrouver une place de titulaire demain soir au côté de Lucas Beraldo en charnière centrale. Lucas Hernandez prendrait la place de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz devrait tenir sa place après sa frayeur contre Lyon et pourrait même porter le brassard de capitaine. Il serait accompagné par Senny Mayulu et Désiré Doué. Enfin, l’attaque serait composée de Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.