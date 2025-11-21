Un large turnover pour Luis Enrique contre Le Havre ?

Le PSG retrouve les terrains demain soir (21h05, Ligue 1 +). Pour le match contre Le Havre, Luis Enrique pourrait effectuer un large turnover contre les Havrais.

Demain soir, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Le Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait compter sur un groupe quasiment au complet. Blessés, Désiré Doué et Achraf Hakimi sont forfaits. Ousmane Dembélé, qui a fait son retour à l’entraînement ce vendredi, ne devrait pas être présent contre les Havrais, alors que Nuno Mendes, qui participe aux séances collectives depuis deux joueurs, pourrait être dans le groupe concocté par Luis Enrique. Cette rencontre contre les Havrais, placée après la trêve internationale et quatre jours avant la rencontre de Ligue des champions contre Tottenham, devrait décider le coach du PSG à effectuer un turnover.

Senny Mayulu titulaire au milieu de terrain ?

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. Selon Le Parisien, la défense du PSG devrait être composée de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo en charnière centrale, et Lucas Hernandez dans le couloir gauche. Pour son milieu de terrain, Luis Enrique devrait faire confiance à Joao Neves, Vitinha et Senny Mayulu, selon le quotidien francilien. En ce qui concerne l’attaque, Kang-in Lee devrait débuter à droite, Gonçalo Ramos en pointe, et Bradley Barcola dans le couloir gauche.