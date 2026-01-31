Un léger turnover pour le PSG contre Strasbourg ?

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devrait opérer quelques changements dans son onze.

Après son match nul contre Newcastle lors de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Strasbourg en clôture de la vingtième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou ni Khvicha Kvaratskhelia, blessés. Même si le prochain match après le déplacement en Alsace n’est que dans une semaine, le coach du PSG devrait effectuer un léger turnover contre les Strasbourgeois.

A lire aussi : Les rencontres contre Rennes, Metz et Le Havre programmées

Une attaque Doué-Dembélé-Barcola ?

De retour de blessure contre Newcastle, Matvey Safonov devrait de nouveau garder les buts du PSG contre Strasbourg selon Le Parisien. Le gardien russe devrait être défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, d’Illia Zabarnyi, de Willian Pacho et de Nuno Mendes. Pour le milieu de terrain, le quotidien francilien pense que le coach parisien va aligner un trio João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery. Enfin, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient être titularisés en attaque.