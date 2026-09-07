Un maillot à dominante rose pour le PSG la saison prochaine ?

Si la saison 2026-2027 vient à peine de commencer, l’exercice 2027-2028 est en préparation. Le PSG pourrait porter un maillot à dominance rose la saison prochaine.

Le PSG dévoile quatre maillots chaque saison depuis plusieurs saisons. Lors de l’exercice 2025-2026, il avait même porté cinq maillots. Si la saison 2026-2027 vient à peine de commencer, les tuniques pour l’exercice suivant sont déjà en préparation. Le site spécialisé sur les maillots, Footy Headlines, a dévoilé des détails sur le futur maillot extérieur ou third du PSG de la saison 2027-2028.

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Une couleur rare sur les maillots du PSG

Ce dernier devrait être de couleur rose avec le Nike en noir et des détails noirs, tandis que le logo PSG est dans un style gris/noir plus foncé. Footy Headlines explique qu’il y a aussi une possibilité que ce maillot soit de couleur grise avec des touches de noir et de rose. Ce scénario est considéré comme moins probable, assure le média. Le nouveau kit Nike PSG 2027-2028 à l’extérieur/troisième kit devrait être officiellement lancé à l’été 2027, conclut Footy Headlines.