Un maillot d’échauffement exclusif avant Strasbourg / PSG

Avant le match face au RC Strasbourg ce dimanche soir, les joueurs du PSG porteront un maillot d’échauffement exclusif, en collaboration avec le sponsor Qatar Airways.

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affrontera le RC Strasbourg – à la Meinau – avec pour objectif de récupérer sa place de leader en championnat. Et avant cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique vont arborer un maillot d’échauffement exclusif, en collaboration avec le sponsor Qatar Airways.

« Pensé comme une pièce à la frontière du sport, de l’art et de la mode, ce nouveau pré-match kit exclusif a été réalisé par le créateur parisien Emeric Tchatchoua, avec qui le Paris Saint-Germain a déjà collaboré à plusieurs reprises depuis février 2022. Une nouvelle fois, le résultat de cette collaboration traduit une vision partagée : repousser les frontières de la création et affirmer le football comme un véritable terrain d’expression culturelle », détaille le PSG dans son communiqué. Réalisé à l’occasion de l’inauguration de l’Art Basel Qatar, qui se tiendra du 5 au 7 février 2026 à Doha, ce pré-match kit avait été présenté en avant-première lors de la Fashion Week de Paris, le 21 janvier dernier, à l’occasion du défilé 3.Paradis.

Pour le site officiel du club, le Chief Brand Officer du Paris Saint-Germain, Fabien Allègre, a évoqué cette collaboration : « Cette nouvelle collaboration avec Emeric Tchatchoua s’inscrit dans une relation créative construite dans le temps, avec un talent parisien qui fait dialoguer art, mode et culture contemporaine. À travers ce maillot, le Paris Saint-Germain affirme son ambition et son authenticité culturelle : faire du Club un espace d’expression où le football devient un support de création et de rayonnement, bien au-delà du terrain. Notre Club ne s’approprie pas la culture, mais la respecte et collabore avec ses légendes. »

