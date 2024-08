Un médaillé olympique déclare sa flamme au PSG

A l’occasion du mercato estival 2024, le PSG continue de chercher du renfort offensif, même dans les derniers jours. Ce dernier pourrait arriver sur un plateau d’argent, avec des étoiles dans les yeux.

Depuis le début de ce mercato estival 2024, le Paris Saint-Germain semble avoir la volonté de se renforcer sur les ailes. A gauche ou à droite, faux pied ou pas, polyvalent si possible, le club de la capitale cherche à palier du mieux possible le départ de Kylian Mbappé, mais aussi à fournir le groupe le plus complet possible à Luis Enrique. Si aucune information qui lie Ilias Akhomach au PSG n’a vu le jour ces dernières semaines, l’international marocain a répondu à quelques questions, avec des réponses qui ont tout d’un appel du pied au Paris Saint-Germain, ou alors d’une simple admiration. Au micro d’un vidéaste espagnol, Ilias Akhomach a été interrogé afin de savoir qui était le joueur le plus sous-coté selon lui, ce à quoi le récent médaillé de bronze avec le Maroc a répondu « Ousmane Dembélé« . Dans la foulée, il a été demandé à l’ailier de Villareal quel club appréciait-il ? « Le PSG« , est la réponse du joueur de 20 ans.

🎙️Ilias Akhomach 🇲🇦:



« Un joueur que je trouve sous côté ? Ousmane Dembele.



Un club que j’aime bien ? Le PSG. » ❤️💙 pic.twitter.com/i7yVQdKtvK — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 20, 2024 X : @MegaPSG_

Si l’idée de voir Ilias Akhomach arriver au Paris Saint-Germain ne devrait pas se concrétiser, la réponse du Marocain pourrait faire émerger des envies à certains. En effet, après avoir foulé la pelouse du Parc des Princes le 2 août dernier à l’occasion des quarts de finales des Jeux Olympiques de Paris 2024 (victoire 4-0 vs USA) sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi, l’ailier de Villareal pourrait faire, un jour, de l’antre du PSG son jardin. A 20 ans, Ilias Akhomach est sous contrat avec le club du sous-marin jaune jusqu’en juin 2026. Formé au FC Barcelone, l’international marocain a été l’auteur d’un tournoi olympique cet été de haut niveau.