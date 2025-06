Un média anglais milite pour une victoire de Vitinha au Ballon d’Or

Si Ousmane Dembélé et Lamine Yamal sont annoncés comme les favoris pour le Ballon d’Or 2025, un autre joueur du PSG commence à prendre de l’ampleur dans ce débat.

La question enflamment les débats depuis plusieurs semaines. Qui remportera le Ballon d’Or 2025, le 22 septembre prochain au Théatre du Châtelet à Paris ? À ce jour, deux noms sortent du lot : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais avec sa grande domination européenne, marquée par la victoire en Ligue des champions, le PSG peut voir plusieurs de ses joueurs être un candidat crédible pour cette distinction individuelle.

« Vitinha est le cœur battant du PSG et du Portugal »

Le média anglais TNT Sports a proposé son top 10 du Ballon d’Or 2025 avec de nombreux Parisiens présents : Khvicha Kvaratskhelia (10e), Kylian Mbappé (9e), Gianluigi Donnarumma (8e), Mohamed Salah (7e), Achraf Hakimi (6e), Nuno Mendes (5e), Raphinha (4e), Lamine Yamal (3e). Annoncé comme le grand favori du côté des Rouge & Bleu, Ousmane Dembélé occupe la deuxième dans ce classement. Et la première place revient au maestro du PSG, Vitinha. Le média britannique a expliqué ce choix, en prenant pour exemple la victoire de Rodri la saison passée. « Rodri a marché pour que Vitinha puisse courir. Si Rodri était le pilier qui maintenait Manchester City et l’Espagne ensemble, Vitinha est le cœur battant du PSG et du Portugal. Sans lui, les autres organes ne peuvent tout simplement pas fonctionner. L’ascension du milieu de terrain axial est tout simplement remarquable et le plus impressionnant est peut-être sa progression constante au fil de la saison, à mesure que les matches devenaient plus difficiles. En route vers la finale, le PSG a éliminé trois des sept meilleurs équipes anglaises (Liverpool, Aston Villa et Arsenal) et a battu les vice-champions d’Italie en finale (Inter Milan) avec une aisance record. Vitinha n’a peut-être pas été le meilleur joueur de tous les matches, mais dans la grande majorité d’entre eux, il figurait parmi les deux ou trois meilleurs joueurs sur le terrain. Actuellement, il est notre leader au sein du club. » Pour rappel, en plus de son quadruplé historique avec le PSG, le milieu de 25 ans a également remporté la Ligue des Nations avec le Portugal.