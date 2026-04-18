Un mercato d’été axé sur la stabilité pour le PSG ?

Si la fin de saison est haletante pour le PSG, ses dirigeants travaillent en parallèle sur le mercato estival. Comme la saison dernière, il pourrait être calme.

L’été dernier, le PSG avait recruté trois joueurs (Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin) avant de recruter Dro Fernandez durant le mercato hivernal. S’il a une fin de saison palpitante avec la course au titre en Ligue 1 et la défense de son titre en Ligue des champions, le club de la capitale travaille en parallèle sur son recrutement lors du mercato estival. Selon L’Equipe, Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge & Bleu a notamment vu les représentants de Gabriel Martinelli (Arsenal) et de Yan Diomandé (Leipzig). « Après un dernier mercato estival limité à trois recrues, faut-il en déduire que l’été parisien sera plus agité ? Dans ses discussions, Campos a affirmé ces derniers jours être ouvert à tous les postes mais avoir une priorité sur un défenseur et un élément plus offensif », assure le quotidien sportif.

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Le PSG ne bougera que pour un vrai « plus »

Dans les bureaux du Campus PSG, on réfute l’idée d’une possible révolution. Le club se dit « très content » de l’effectif actuel et souhaite conserver sa colonne vertébrale. Elle est constituée de trois éléments d’expérience essentiels : Marquinhos, Fabian Ruiz, récemment prolongé, et le Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Pour l’attaquant français de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2028, la pérennisation de l’aventure parisienne reste soumise à un accord pour sa prolongation, mais le club se dit confiant quant à l’issue de ce dossier, avance le quotidien sportif. En ce qui concerne Marquinhos, encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le PSG ne s’opposera pas à son départ si celui-ci ressent le besoin de vivre une nouvelle aventure. « La saison dernière, le défenseur avait attendu les derniers jours avant le sacre européen pour entériner son choix de rester. Dans cette optique, la direction parisienne a déjà anticipé et ouvert des discussions avec de potentiels successeurs. » Si le plan A reste d’ajouter seulement une ou deux « valeurs ajoutées », le PSG semble aussi préparer ses arrières. Avec une méthodologie connue : trois joueurs ciblés par poste, correspondant à trois enveloppes financières distinctes. La liste est prête, validée avec un Luis Enrique très impliqué. Le message du coach est limpide : le PSG ne bougera que pour un vrai « plus », conclut L’Equipe.