Un mercato hivernal possiblement actif pour le PSG ?

Le mercato hivernal va bientôt ouvrir les portes. Même si Luis Enrique explique être satisfait par son effectif, le PSG pourrait être actif sur le mercato.

Ces dernières semaines, quand il était questionné sur le mercato en conférence de presse, Luis Enrique expliquait être satisfait de son effectif et qu’il n’y avait pas forcément de nécessité de recruter lors du mercato hivernal, même s’il ne fermait pas totalement la porte à de possibles arrivées. Ce jeudi, Foot Mercato explique que selon ses informations, il pourrait y avoir du mouvement du côté du PSG si des opportunités de marché se présentent sur deux postes en particulier : en défense et au milieu de terrain.

À lire aussi : Mercato – Le PSG prêt à vendre Lucas Beraldo cet hiver ?

L’avenir incertain de Lucas Beraldo

En ce qui concerne la défense, c’est le possible départ de Lucas Beraldo, qui pourrait faire bouger le PSG. Pour le milieu de terrain, ce sont les rotations de Luis Enrique qui sollicitent à d’autres postes les différents éléments (Zaïre-Emery et Mayulu notamment), qui pourraient inciter le club de la capitale à se montrer actif cet hiver. Le PSG continue de travailler sur le même type de dossier : des éléments jeunes, à forte marge de progression, techniquement fiables, prêts à s’adapter aux exigences de Luis Enrique, assure Foot Mercato. « Pas si évident à trouver, et encore moins sur le mercato hivernal. Il n’y a de toute façon aucune urgence, puisque le coach espagnol a prouvé au cours de la première partie de saison qu’il savait composer avec les aléas », conclut le média footbalistique.